Nuevas Disposiciones del COE

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAMICAL

COE CHAMICAL

Av. Pte. Perón Nº 50. C.P.:5380. Chamical – La Rioja

1

Chamical (LR), 09 de Diciembre de 2020.

COMUNICACIÓN

SRES. VECINOS / COMERCIANTES / RESPONSABLES DE ACTIVIDA DES Y

SERVICIOS:

Por la presente se les comunica las nuevas medidas según las decisiones del COE CHAMICAL y

las disposiciones del Decreto D.E.M. N° 283/2020 de fecha Miércoles 9 de Diciembre de 2020,

vigentes a partir del día de la fecha.

1. MANTENIMIENTO DE LAS REGLAS DE CONDUCTA GENERALES:

Las personas deberán:

a. mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros,

b. utilizar tapabocas en espacios compartidos,

c. higienizarse asiduamente las manos,

d. toser en el pliegue del codo,

e. desinfectar las superficies,

f. ventilar los ambientes; y

g. dar estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones

de las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales.

Se remarca la Obligación del uso del Barbijo o tapabocas. En caso de incumplimiento se

aplicarán las sanciones vigentes (Ley Provincial N° 10.290).

2. MANTENIMIENTO DE REUNIONES FAMILIARES Y SOCIALES:

Se mantiene la habilitación de las reuniones familiares y sociales dentro de la propiedad privada y al

aire libre, en una cantidad máxima de quince (15) personas.

Días y horarios permitidos: Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 02:00hs

3. REGLAS DE CIRCULACION – INGRESOS AL DEPARTAMENTO:

1. Ingresos desde otras provincias:

Para los residentes de otras provincias que ingresen al Departamento Chamical se requerirá:

a. Certificado de Circulación Nacional: Aplicación CUIDAR.

b. Declaración Jurada Provincial.

c. Declaración Jurada Departamental.

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAMICAL

COE CHAMICAL

Av. Pte. Perón Nº 50. C.P.:5380. Chamical – La Rioja

2

d. Hisopado previo de 24/48hs antes del viaje ó Hisopado a realizarse en el Hospital Zonal Luis

Agote. En caso de pacientes recuperados de COVID19 se deberá presentar Alta de

Aislamiento.

– Los informes de Laboratorio del Hisopado realizado previamente al viaje ó el Alta de

Aislamiento deberán ser presentados en los controles municipales/policiales de ingreso al

Departamento.

– En caso de optar por realizarse el hisopado en el Hospital Zonal Luis Agote se deberá ingresar

de 08:00hs a 10:00hs y dirigirse inmediatamente a dicho Hospital.

– El horario de ingreso al Departamento será de Lunes de Domingos, de 07:00hs a 20:00hs.

2. Ingresos desde Departamentos de la Provincia de La Rioja:

a. Se habilita la libre circulación Interdepartamental, sin necesidad de permisos ó Declaraciones

Juradas.

b. No se requiere el cumplimiento de aislamiento ó estudios de laboratorio preventivos.

En todos los casos de ingresos al Departamento:

Es obligatorio el ingreso de todos los vehículos (oficiales, particulares y de transporte de carga y

mercaderías en general) por el Control Sanitario Municipal, actualmente ubicado en las

inmediaciones de la Estación de Servicio Shell.

4. HORARIOS COMERCIALES:

Se modifican algunos horarios comerciales respecto a la última disposición.

Se mantiene en general (salvo excepciones expresamente determinadas) los siguientes horarios

corridos de atención comercial (PARA LOS RUBROS PERMITIDOS) entre los siguientes horarios

mínimos y máximos:

Horario comercial general:

Desde las 08:00hs a 02:00hs.

Farmacias: de 08:00 a 02:00hs. (sólo están autorizadas a vender medicamentos y productos de

limpieza).

Estaciones de Servicio: Venta de combustibles: 24hs.

Bares de Estaciones de Servicio: 24hs.

Servicio de Deliverys: de 08:00hs a 02:00hs.

A- Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad: Kioscos,

Maxikioscos, Despensas, carnicerías, panaderías, verdulerías y comercios similares que

venden alimentos: de 8:00hs a 02:00hs.

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAMICAL

COE CHAMICAL

Av. Pte. Perón Nº 50. C.P.:5380. Chamical – La Rioja

3

B- Actividad gastronómica: Confiterías, cafeterías, Restaurantes y Afines.

Con atención presencial “al aire libre”: de 8:00hs a 02:00hs.

C- Comercios de productos no esenciales:

Con atención presencial: de 08:00hs a 00:00hs.

D- Servicios permitidos:

Con sistema de turno o contratación previa: de 08:00hs a 00:00hs.

E- Profesiones liberales con atención presencial mediante turnos previos y sin sala de espera

en lugares cerrados.

Desde las 08:00hs hasta las 00:00 horas.

F- ACADEMIAS DE ENSEÑANZA PRIVADA:

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 00:00hs.

– Se debe organizar las clases al aire libre.

G- Actividades recreativas y deportivas, individuales y al aire libre: TROTE, CAMINATA,

CICLISMO (ruta y MTB) individual y no en pelotón.

– De lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 00:00hs.

H- CANCHAS DE PÁDEL – TENIS:

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 00:00hs.

I- ACTIVIDADES YOGA, PILATES, CROSSFIT, ZUMBA FITNESS,

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y SIMILARES.

– Sólo como actividad al aire libre.

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 00:00hs

J- ACADEMIAS DE DANZAS:

– Sólo como actividad al aire libre.

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 00:00hs

K- CANCHAS DE FUTBOL 5,6,8,11, BASQUET y VOLLEY:

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 00:00hs.

– Sólo en la modalidad recreativa y entrenamiento.

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAMICAL

COE CHAMICAL

Av. Pte. Perón Nº 50. C.P.:5380. Chamical – La Rioja

4

L- CEREMONIAS RELIGIOSAS PRESENCIALES:

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 00:00hs.

LL- NEWCOM (VOLLEY ADAPTADO), SKATE, PATIN ARTISTICO, AJEDREZ,

HANDBALL, BEISBOL, HOCKEY, GIMNASIOS, BOCHAS.

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 00:00hs.

– Sólo en la modalidad recreativa y entrenamiento.

M- RUGBY:

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 00:00hs.

– Sólo en la modalidad recreativa y entrenamiento individual.

N- ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL DIQUE LA AGUADITA:

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs a las 19:00hs.

O- SALONES DE FIESTA:

– Eventos programados, con realización al aire libre y hasta una concurrencia

máxima de cincuenta (50) personas.

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 02:00hs

– Es responsabilidad de los propietarios de los Salones de fiesta y de los

organizadores que contratan el servicio, cumplir con las medidas

establecidas anteriormente.

– Los salones de fiesta deben contar con Autorización Previa de la

Coordinación de Bromatología y la Coordinación de Comercio Interior y

Defensa del Consumidor para habilitar el funcionamiento.

P- DEPORTES DE CONTACTO: YUDO, TAEKWONDO, YUYITSU, BOXEO,

KICKBOXING:

– Lunes a Domingos desde las 08:00hs hasta las 00:00hs

– Sólo en la modalidad recreativa y entrenamiento.

Competiciones Deportivas y Eventos Culturales:

Los organizadores de competiciones en el marco de las actividades deportivas deberán presentar el

programa de actividades y el protocolo correspondiente a la Dirección Municipal de Deportes, que

decidirá la Autorización en conjunto con el COE CHAMICAL.

Los organizadores de eventos culturales deberán presentar el programa de actividades y el protocolo

correspondiente a la Secretaria de Cultura y Educación Municipal, que decidirá la Autorización en

conjunto con el COE CHAMICAL.

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAMICAL

COE CHAMICAL

Av. Pte. Perón Nº 50. C.P.:5380. Chamical – La Rioja

5

Venta de Bebidas no alcohólicas en Establecimientos de actividades deportivas:

Los propietarios de Establecimientos donde se desarrollen actividades deportivas están autorizados a

vender bebidas no alcohólicas.

5. MANTENIMIENTO DE PROHIBICION DE DISTRIBUCION Y VENTA DE

BEBIDAS ALCOHOLICAS:

Días con distribución y venta Prohibida de bebidas alcohólicas:

Desde los días sábados a las 00:00hs hasta los días Lunes a las 08:00hs.

La prohibición también rige los días feriados.

Se exceptúa de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas al Actividad gastronómica:

Confiterías, cafeterías, Restaurantes y Afines, quienes pueden realizar de Lunes a Domingos venta

en el servicio de mesa en el local – al aire libre (no venta al público ó por el sistema Delivery) hasta

las 00:00hs.

En virtud de lo dispuesto en la Ley Provincial N° 7191, los comercios habilitados para la venta de

bebidas alcohólicas sólo pueden hacerlo a personas mayores de 18 años y en el horario de 08:00 hs.

hasta las 00:00 hs.

6. NUEVAS ACTIVIDADES PERMITIDAS:

A- SALAS VELATORIAS

Se habilita el funcionamiento de las Salas Velatorias de Lunes a Domingos, sólo para personas

fallecidas por causas no relacionadas con COVID19.

Horario máximo de funcionamiento de la Sala Velatoria: seis (6) horas.

Capacidad máxima de la sala velatoria: 15 personas con permanencia máxima de 15 minutos.

Se deberá contar con autorización previa de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal.

B- HOTELES Y HOSPEDAJES:

– Los Hoteles y Hospedajes deberán contar con Autorización Previa de la Dirección de

Turismo Municipal, la Coordinación de Bromatología y la Coordinación de Comercio Interior

y Defensa del Consumidor para habilitar el funcionamiento.

– Asimismo deberán cumplir con las normas provinciales establecidas por las Autoridades

competentes en materia de Turismo y Hotelería.

7. SANCIONES:

Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los puntos anteriores, las sanciones serán

las siguientes:

GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAMICAL

COE CHAMICAL

Av. Pte. Perón Nº 50. C.P.:5380. Chamical – La Rioja

6

Primera infracción: Multa de $5.000 y Clausura de 5 días.

Segunda Infracción: Multa de $10.000 y Clausura de 10 días.

Tercera y Subsiguientes Infracciones: Multa de $15.000 y Clausura de 15 días.

En caso del Transporte de Mercadería no permitida para la distribución o que no cumpla con las

medidas fitosanitarias se procederá al secuestro y/o decomiso de la mercadería.

En caso de corresponder se dará inmediata participación a la Justicia Federal en el marco de lo

establecido por los Artículos 202, 203 y 205 del Código Penal Argentino y a la Policía de la

Provincia de La Rioja en el marco de la Ley Provincial N° 10.290 y la Ley Provincial N° 7.191 y

demás normas nacionales y provinciales aplicables.

8. VIGENCIA:

Las Disposiciones comunicadas estarán vigentes hasta nueva Disposición Municipal, en el marco

de las medidas que disponga el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal de acuerdo a los

siguientes parámetros:

1. la evolución de la epidemia COVID 19 en la Provincia de La Rioja y en el Departamento

Chamical;

2. el efectivo cumplimiento de las reglas generales de conducta y los Protocolos de

funcionamiento de actividades y servicios por parte de los vecinos y de los responsables de las actividades y servicios permitidos.