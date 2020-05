“Los representantes de Villa estaban dispuestos a todo”, denunció ex novia Daniela Cortés

La contraofensiva de Villa a través de sus abogados fue la de negar los hechos de violencia denunciados judicialmente en los que el jugador le había provocado lesiones a Cortes, y lo hizo acusándola de “extorsión”, ya que aseguró que le pidió dinero, y además presentó videos privados en los que aparentemente la joven de 25 años lo agrede mientras él la graba.

Ante esa respuesta de la defensa del también colombiano Villa, que el próximo martes 19 de mayo cumplirá 24 años, el abogado de Cortés, Fernando Burlando, acusó al futbolista de armar “una estructura para la hinchada”.

“Quiero aclarar que esos videos que están rodando son viejos, son de discusiones pasadas en las que él me grababa en forma burlesca y humillativa, y luego se los mandaba a sus amigos para provocarme y yo defenderme. No son del 27 de abril como él dice y eso se puede ver por la diferencia en el corte de cabello”, le dijo hoy a Crónica TV la ex pareja de Villa a través de un audio.

“Eso fue lo que presentó como prueba de una supuesta extorsión y robo, como fueron las acusaciones de la demanda de él, utilizando unos videos de carácter íntimo y sentimental, queriéndome ridiculizar cuando en realidad no tiene suficientes pruebas de una acusación tan fuerte”, agregó.

Cortés insistió en que su ex novio “publicó eso excusándose, queriendo limpiar su imagen y ridiculizándome de esa manera con pruebas falsas, diciendo que supuestamente eso pasó el 27 de abril, cuando ese día él estaba con sus valijas”.

Justamente ese día Cortés denunció públicamente al futbolista mediante un video en el que mostró lesiones y éste abandonó el domicilio que compartían en el country Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, en el sudoeste del Gran Buenos Aires, para hospedarse por un par de días en la casa de su compatriota, el volante de River Plate Juan Fernando Quintero.

“No hubo ningún forcejo, nada. No te imaginás la indignación que tengo, porque si una sale a hablar, siempre tiene que salir a hablar con la verdad”, advirtió hoy Cortés.

“Después, sus representantes llamaron muchas veces a mi familia y en ocasiones hasta me llamaron a mí, pidiendo hablar conmigo porque sabían que él estaba en un momento vulnerable”, acusó la joven.

Cortés remarcó que su familia está “desesperada. Yo acá en Argentina no veo redes, no veo noticias. Ellos estaban dispuestos a todo. Los representantes llamaban muchas veces a mi hermana y a mis papás (residen en Colombia) “, reveló.

El representante de Villa y del mencionado “Juanfer” Quintero, es el venezolano Norman Capuozzo, propietario de la agencia Go Pro Sport Management, que al momento de la denuncia emitió el siguiente comunicado desde su empresa:

“Es nuestro deber como agencia de representación de seres humanos que ejercen como atletas de alto rendimiento, mantener siempre el respeto y los valores como bandera, repudiando cualquier acto de violencia hacia otro ser humano y en especial la violencia de género. Es por ello que trabajaremos arduamente para aclarar lo ocurrido y así poder tomar las medidas pertinentes”, subrayó el texto.

Capuozzo, aunque nació en Venezuela, tiene su escenario principal de negocios en Colombia, donde se hizo muy conocido, sobre todo cuando entre septiembre y diciembre del año pasado estuvo en pareja con Lina Tejeiro, una de las actrices colombianas más populares de la actualidad.