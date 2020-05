El Presidente anunció la extensión del aislamiento en el AMBA y la fase 4 para el resto del país

1 Vistas

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo, “sin grandes cambios” en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero con algunas excepciones que se analizarán para flexibilizar actividades, mientras que el resto del país iniciará la fase 4, de “reapertura progresiva”.

“Argentina sigue el proceso que esperamos que ocurra. La cantidad de casos se ralentizó y los fallecimientos están dentro de lo que esperábamos y las cosas están sucediendo cómo pensábamos que iban a suceder”, remarcó Fernández en una conferencia de prensa en la Residencia de Olivos, acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El Presidente remarcó que los argentinos deben “sentir orgullo de lo que hemos logrado hasta el momento, que es mérito de toda la sociedad, no de un presidente o un gobierno”.

Fernández estuvo acompañado, además, por el infectólogo y titular de la fundación Huésped, Pedro Cahn, y Mirta Roses, ex directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se ubicaron detrás de ellos, también en la cabecera de la sala de conferencias.

El Presidente subrayó que en el análisis del total del país, los contagios de coronavirus se duplican cada 25,1 días, pero advirtió que la región del AMBA todavía está lejos de ese objetivo porque concentra el 86,2 por ciento del total de casos y es donde se duplican las cantidades cada 18,8 días.

Ante esta realidad, el mandatario remarcó que no habrá grandes cambios en la región metropolitana, y aunque anticipó que se abrirán actividades comerciales de proximidad y se habilitarán salidas para menores, según los protocolos sanitarios y las solicitudes que formulen los gobiernos locales.

El Presidente insistió, en este marco, en la postura de recomendar que no se utilice el transporte público para evitar la circulación.

“No podemos salir a tontas y a locas en desmedro de la gente. Estamos ante un virus que salimos a buscar, como bien dijo el doctor Cahn. Por eso, debemos seguir cómo hasta ahora. Estamos protagonizando una gran epopeya”, indicó Fernández.

Fernández reconoció que la economía “preocupa mucho”, y que conoce los padecimientos de quienes tienen los negocios cerrados y no pueden trabajar”.

“Por eso hemos prestado atención para aliviar a quienes lo necesitan., Mas de 3,5 de personas recibieron el IFE y 33.000 personas recibieron créditos a tasa cero. Conocemos los efectos de la pandemia, pero lo más importante es preservar la vida”, insistió.

En ese sentido, criticó a un sector de la oposición quienes “convocan con gran imprudencia al descuido de la gente” al presionar para levantar el aislamiento.

“No me van a torcer el brazo, voy a cuidar antes que nada a la gente. Les digo a todos que no entren en la ansiedad de abrir la economía. No voy a arriesgar la vida de nadie”, remarcó el mandatario, quien destacó la responsabilidad de los gobernadores, “varios de ellos de la oposición que acompañan” al Gobierno nacional en esta tarea.

Sin embargo, el Presidente prefirió no formular nombres propios a la hora de referirse a los sectores que piden terminar con las medidas de aislamiento social para recuperar la economía.

“Prefiero una fábrica cerrada por la cuarentena que una fábrica cerrada porque los operarios están todos muertos”, enfatizó Fernández, quien anunció además que las grandes empresas que deseen abrir sus plantas “deberán trasladar” a sus empleados, quienes no podrán utilizar el transporte público.

También estuvieron presentes en la sala de prensa el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y su par de Salud, Ginés González García, y la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro.

En cuanto a la realidad regional, Fernández sostuvo que Argentina logró con “éxito” controlar la pandemia de coronavirus, a partir del riguroso cumplimiento del aislamiento social y afirmó que el país representa el 0,3 por ciento de los casos de Covid-19 de América.

“La situación de Argentina es un situación bastante controlada, si se compara con otros países de la región, como Ecuador, Brasil y Chile”, manifestó.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue dispuesto por el titular del Poder Ejecutivo el 20 de marzo último por la pandemia de coronavirus, con los primeros casos que comenzaron a detectarse en el país.

La primera prórroga fue decidida el 31 de marzo, la segunda el 12 de abril y la tercera el 27 de abril.

“Todo Argentina, menos AMBA, pasa a la fase 4 y en el AMBA seguimos en la fase 3. No se logró el objetivo de reducir los casos y las cosas siguen como hasta hoy”, anunció el Presidente.

Luego de esta exposición, Fernández contestó preguntas junto a Rodríguez Larreta y Kicillof, quienes respondieron sobre las medidas de excepción que se tomaran en sus distritos.

“Queremos sentir, al final de esta historia, el orgullo como argentinos de salir de esta situación de pandemia con el menor dolor posible”, puntualizó el mandatario en el final de su alocución.