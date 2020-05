“Historias Virales”: los unitarios argentinos sobre la vida durante la pandemia

3 Vistas

Actores como Hugo Arana, Moro Anghileri, Julieta Zylberberg protagonizan la serie “Historias Virales” que se puede ver por Youtube, dirigidas y escritas por Federico Fragola y Juan Baranchuk.

“El objetivo de la serie es brindar entretenimiento al espectador pero al mismo tiempo generar una toma de conciencia. Queremos que a través de la redes, Historias Virales propague un mensaje esperanzador, de ayudarnos los unos a los otros”. La primera temporada consta de 8 capítulos, de entre 3 y 5 minutos, explicaron sus creadores.

Narrada con videollamadas y utilizando celulares, notebooks y otros tipos de dispositivos móviles, iremos descubriendo a través de diálogos, acción y contexto los obstáculos externos e internos a los que se enfrentan los personajes de la serie. En medio de semejante caos, Historias Virales es un buen refugio para conectarnos con nuestras familias, amigos y, sobre todo, con nuestras propias emociones”.

El primer capítulo es “No te olvides de mi” y cuenta con la actuaciòn de Hugo Arana y Moro Anghileri. En este episodio se muestra como una mujer habla con su padre que está en un geriátrico. Ella no puede ir a visitarlo, entonces se comunica a través de video llamada al celular de una enfermera, para poder hablar con él. Él no la reconoce, ella le dice que no puede ir a visitarlo por el virus. Él la evalúa, la confunde con alguna de sus novias. Ella se ríe. Hablan de lo que él hizo durante el día. Hasta que en un momento le recuerda que es su cumpleaños y saca una torta con el número 80, y empieza a cantarle el feliz cumpleaños. Él por primera vez sonríe. Y comienza a cantar el feliz cumpleaños también.

El segundo episodio ya subido es “Arriba esa cuarentena” con las actuaciones de Julieta Zylberberg y Lu Lifschitz.

En el episodio, Lula, en plan super productiva en la cuarentena, está animando a su amiga por videollamada para enseñarle unos pasos de baile en medio de la pandemia. Sonia, su amiga, más pasiva, no está haciendo mucho: está desganada y prefiere estar recostada tomando vino. Lula la termina convenciendo y Sonia empieza a seguir el baile con la amiga. Repentinamente Lula pega un grito: se acaba de meter una paloma en su departamento. Corre y se encierra en el baño. Las cosas se dan vuelta de repente y Sonia es quien empuja a Lula a salirse de la inmovilidad, guiándola y alentándola para ayudarla a sacar la paloma del departamento.

Juan Baranchuk es director y fundador de Quincho Content, espacio creativo de desarrollo y producción de contenidos,desde donde actualmente se están desarrollado las series “Historias Virales” y “Hacete Atender”. También dirige comerciales para redes que realiza con su set de lentes anamórficos. Su film Cubo Mágico ganó más de 10 premios internacionales.

Mientras que Federico Frágola trabajó como redactor en Ogilvy y en Agulla&Baccetti, donde guionó la serie Mosca&Smith. Como creativo, fue premiado en distintos Festivales nacionales e internacionales. Estudió cine con José Martínez Suárez y dramaturgia Mauricio Kartun. En la actualidad se desempeña como Director en Rebolución, la productora de Armando Bo, como guionista de Contenidos de televisión. Y también como Dramaturgo y Director de teatro.