Vélez reducirá los salarios del plantel de futbolistas

El presidente de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda anunció una reducción salarial para el plantel profesional de fútbol a partir de los haberes de abril, en un porcentaje que deberá debatir con los jugadores.

“Ellos ya cobraron el mes de marzo y ahora, antes de la paga de abril vamos a tener otra charla sobre el porcentaje que se bajará. Ellos lo saben y están de acuerdo”, dijo Rapisarda al programa radial Closs Continental.

“Ya tuvimos una charla donde ellos dieron su opinión. Queríamos escucharlos y les comentamos cómo estamos transitando el club”, explicó el titular velezano.

Rapisarda admitió que “no está terminado el tema” y explicó: “Nosotros siempre tuvimos un buen ida y vuelta con los jugadores y no lo veo como un escollo”. Algún jugador me dijo: ‘a mí no me tenés que pagar nada’. Es otro el espíritu y bienvenido sea”.

Sobre la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de anular los descensos, el presidente de Vélez contó que “se votó por unanimidad y está todo dicho”.

“He hablado y di mi punto de vista, que no era este, porque Vélez tenía toda la inquietud, las ganas de estar en la Libertadores, pero es un momento especial, con nuevas maneras de vivir, de gestionar”, apuntó.

“No votamos, porque los miembros vocales no votan. Participamos, pero bueno, lo demás lo comprendo”, añadió, pero advirtió que se podía “seguir jugando sin problemas” con descensos.

Rapisarda destacó que “hay clubes que pelean el descenso y trabajan de forma prolija, pero esta es una situación distinta”.

El dirigente señaló que “hubo muchos clubes que plantearon el tema económico porque no le pueden pagar a los jugadores”, y en ese sentido refirió que “hay entre cinco y diez instituciones que están con atrasos”.

“Nosotros estamos preocupados, pero no en esa instancia, y esperemos que todo no termine en un caos”, apreció.